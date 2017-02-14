扮希特勒趴趴走 奧地利25歲男被捕

我要評比

奧地利警方今天逮捕1名穿著打扮都神似納粹獨裁者希特勒的男子。他多次被人撞見蓄著和希特勒一樣的小鬍子，頂著旁分的頭髮，在奧地利的希特勒故鄉閒晃。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，這名25歲的奧地利籍男子已在北部古城布勞瑙（Braunau am Inn）被捕。1889年4月20日，希特勒（Adolf Hitler）出生在這座古城。

根據報導，這名自稱「哈拉德‧希特勒」（HaraldHitler）的男子，依1947年奧地利1條宣揚納粹意識型態係屬違法的法律被捕。

警方發言人佛特納（David Furtner）告訴法新社：「顯然他是在榮耀希特勒。」

此人在布勞瑙舊城區希特勒故居外的照片登上社群媒體後，當局得知此人存在。

他還被拍到穿著厚呢外套和皮短褲等傳統服裝，現身布勞瑙1間Pub。

根據本地媒體，這位「希特勒」對Pub老闆自稱「哈拉德‧希特勒」，還要老闆一定要拿「奧地利礦泉水」給他喝。

警方表示，男子1月中移居布勞瑙，被捕時並未抵抗。1060214

(中央社)