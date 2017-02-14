十二年國教課綱 教部選148校試行
十二年國教課綱預計107學年度起實施，教育部長潘文忠今天說，已選148校作為「前導學校」試行，希望能達到「由下而上」的推動課綱。
十二年國教課綱最大的改變，就是大量增加選修課，減少必修學分。但學校要如何推動選修、如何讓學生選課和跑班，必須要先小規模試辦，才能瞭解會碰到什麼問題。
教育部長潘文忠今天到屏東視察各級學校，其中一站來義高中，被選為107課綱（十二年國教課綱）前導學校，以原住民族教育和落實部落國際化為特色。
潘文忠表示，過去課綱都是「由上而下」推動，上面有政策，要求各級學校跟著做。這次推動十二年國教課綱，希望改成「由下而上」，讓教學現場先動，透過專業社群來做準備。
潘文忠表示，前導學校會依照已公布的107課綱的總綱，設計選修課程地圖，發展學校特色，協助學生適性發展。
另外，對於107課綱考招制度的改革，近來各大團體不斷發聲。潘文忠今天說，其實大家的大目標都是一致的，就是希望學生多元、適性發展。目前招聯會還在收集意見階段，包括高中職端希望「完整學習」等，都會納入參考。
十二年國教課綱前導學校，包括普通型高中45所、技術型和綜合型高中29所、國中小74所，於106年辦理。1060214
(中央社)
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