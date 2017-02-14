破不了種族歧視那關 碧昂絲葛萊美落馬

美國流行樂天后碧昂絲未獲葛萊美獎最高殊榮，讓許多仰慕者替她叫屈，包括最大贏家愛黛兒。這是因為碧昂絲的作品對音樂界來說太過前衛？還是葛萊美獎有?面下的種族歧視？

法新社報導，碧昂絲（Beyonce）的專輯「檸檬特調」（Lemonade）獲得葛萊美獎9項提名最為風光，這是她迄今最鍾愛的專輯，在讚揚非裔美籍女性的韌性。

不過，2016年辦過音樂界最錢潮滾滾來巡迴演場會的碧昂絲，12日晚間只抱回兩個獎座，再度淪為葛萊美獎遺珠，與主要獎項年度唱片與年度專輯擦身而過。

愛黛兒（Adele）的熱銷專輯「25」，仍走受肯定的哀傷情歌路線。這是她第2度橫掃3座葛萊美主要獎項，領獎時稱此獎應頒給碧昂絲，贏得碧昂絲歌迷讚賞。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國鐵肺歌姬愛黛兒說：「我此生推崇的藝人就是碧昂絲，這張專輯『檸檬特調』（Lemonade）對我來說就是不朽。」

對於碧昂絲的死忠歌迷Beyhive與許多樂評人來說，「檸檬特調」是有創意性的傑作。但由於專輯涉及種族議題與影像，有些人質疑葛萊美獎評選人是否覺得這張專輯「太黑了」。

曾出自傳且將替饒舌歌手吐派克（Tupac Shakur）作傳的鮑爾（Kevin Powell），也這麼認為。

他向CNN表示，「碧昂絲的『檸檬特調』讓很多人覺得很不自在，因為這張專輯太政治化、太靈性化、理直氣壯地過於聚焦黑人，在闡述愛、自戀、信任與背叛議題上，太過血淋淋地誠實。」

曾替Vibe雜誌等刊物寫過音樂與種族文章的鮑爾說：「我們還是個不想與真相如此坦承相對的國家。愛黛兒的專輯很強，但就是關於愛的歌曲，安全且不會引發爭議，也沒有新意突破。整體而言，在評選這個特別獎項的得主時，葛萊美獎評選人也是如此。」

密西根大學歷史與女性研究助理教授西蒙斯（LaKisha Simmons）說：「『檸檬特調』真的是關乎歷來非裔女性在社會上所受的對待，在當代時刻，它是有關看透這一切而來愛自己。」

她說：「碧昂絲會沒事的。但我認為其他人會覺得受傷，因為這就像『回到你的座位上』一樣。」（譯者：中央社張曉雯）1060214

(中央社)