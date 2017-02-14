毒品通緝犯大街閒晃 遇警落跑仍就逮

吳嫌在農田跑在警察追，最後仍就逮。(翻攝畫面)

高雄大樹區44歲吳姓毒品通緝犯，騎機車在大坑路上閒晃，被眼尖的員警發現，欲盤查時，他竟棄車逃逸，竄進農田企圖甩開追捕，警方立即通報攔截圍捕，吳嫌跑警方追，在農田你追我跑，最後仍遭警方活逮。警方今(14)將吳嫌依毒品通緝罪嫌解送檢察署歸案。

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(中時)