巧聖仙師魯班公獎百萬 職場達人歡迎挑戰

台中市政府今年賡續辦理「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔及表揚活動」；市長林佳龍說，百萬獎金選達人，歡迎各界來挑戰！（陳世宗翻攝）

為宣揚魯班公精神，台中市政府今年賡續辦理「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔及表揚活動」，不僅擴大選拔職類至11項，總獎金也超過百萬元；歡迎木作、泥作、木雕、營建、漆工藝、漆作裝潢、珠寶金銀細工、造園景觀、花藝及竹編等11項職類高手報名參賽。

「一技在身，勝過萬貫家財！」市長林佳龍指出，台中市去年舉辦首屆巧聖仙師魯班公獎成果豐碩，得到勞動部、教育部、經濟部等中央部會支持。市府不僅表揚，也把職場達人及新秀故事製成微電影；希望鼓勵更多年輕人立志習得一技之長、傳承匠師精神。

林佳龍說，「達人就是一個人熱衷做一件事，並做到盡善盡美」！當前全世界已進入物聯網、3D列印的時代，更需要發揮工匠精神；市府透過舉辦選拔活動把達人故事傳播出去，期待未來社會以工匠技藝為基礎、從技職教育著手，保障孩子未來的就業出路。

客委會表示，市府今年結合2018台中花博及鐵道文化等多元元素擴大規畫活動規模，將選拔職類增加至11項，達人獎金也高達10萬元，自1/25日起公告簡章受理報名，網頁點閱已突破2000人次；報名至106年3/3日截止，相關職類高手，千萬不要錯失這次展現專才的大好機會。

(中時)