照過來！最適合拍情侶照的花燈在這

情人燈區。（許素惠攝）

ＬＯＶＥ花燈最能代表愛情。（許素惠攝）

戀戀雲河。（許素惠攝）

歡樂糖都。（許素惠攝）

今天是西洋情人節，台灣燈會湧入許多情人，雲林縣府貼心地在虎尾主燈區安排一系列活動，製造向心愛的人告白的機會，並力薦多處浪漫美麗，最適合情侶合影的花燈。

新聞處長張凱傑當達人，力推：1、戀戀雲河：水霧與光影的交錯，心也跟著迷濛了。（位於主燈區迎賓門東側）2、歡樂糖都燈區：歡樂甜蜜風格，讓您彷彿化身為童話世界的王子與公主。（位於農博生態公園西北側）3、看雲去燈區：四週桔梗花環繞桃花源，求婚的絕佳地點。（位於農博生態公園中央大草原）4、甜心田心燈區：結合愛情故事場景，打造現實與想像交疊的時空。（位於主燈西側）祝福有情人能度過一個甜蜜又浪漫的西洋情人節。

(中時)