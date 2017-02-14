台中春季國際旅展 中彰投3縣市消保官跨區坐鎮
台中市府法制局首創全國在大型展場成立「禮券健檢中心」！中彰投3縣市消保官17日將於中時國際會展中心（原台中朝馬工商展覽中心）開展的「2017台中春季國際旅遊大展」駐點，發揮跨域治理結合彰化縣政府及南投縣政府，聯手在展場內設置「禮券健檢中心」，替中彰投消費者的權益把關。
法制局長陳朝建指出，市府在大型旅展禮券的查核，自2013年首度於展場成立「禮券健檢中心」，禮券健檢機制在於揭發不法業者違規販售禮券，還可達到教育消費者效果，現更讓展覽主辦機構將消費者保護的觀念內化為企業文化。
旺旺中時媒體集團今年首次舉辦「2017台中春季國際旅遊大展」，也積極邀約台中市政府至展區成立禮券健檢中心，共同維護消費者權益。
陳朝建表示，考量中彰投是一個共同生活圈，旅展的參觀者除台中市民外，也甚多彰化及南投居民，為周延保障中彰投消費者保護，中彰投政府推動跨域治理機制，設立聯合禮券健檢中心，由3縣市觀光及衛生機關結合消保官等多方人力，假日無休坐鎮辦理禮券健檢服務。
消保官室主任康馨壬也提醒，消費者在旅展搶便宜之餘，除購買合法的旅宿業服務外，更要注意選購有履約保證的禮券，展期中有任何疑問，可在禮券健檢中心服務時間洽詢，展覽結束後，對禮券有任何疑義，可撥打消費者服務專線1950洽詢，保障自身權益。
(中時)
關鍵字：台中春季國際旅遊大展、消保官、旺旺中時媒體集團
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。