台中春季國際旅展 中彰投3縣市消保官跨區坐鎮

台中市法制局長陳朝建創全國在大型展場成立「禮券健檢中心」，17日開展的「2017台中春季國際旅遊大展」也將有中彰投3縣消保官駐點為消費者把關。（盧金足攝）

台中市府法制局首創全國在大型展場成立「禮券健檢中心」！中彰投3縣市消保官17日將於中時國際會展中心（原台中朝馬工商展覽中心）開展的「2017台中春季國際旅遊大展」駐點，發揮跨域治理結合彰化縣政府及南投縣政府，聯手在展場內設置「禮券健檢中心」，替中彰投消費者的權益把關。

法制局長陳朝建指出，市府在大型旅展禮券的查核，自2013年首度於展場成立「禮券健檢中心」，禮券健檢機制在於揭發不法業者違規販售禮券，還可達到教育消費者效果，現更讓展覽主辦機構將消費者保護的觀念內化為企業文化。

旺旺中時媒體集團今年首次舉辦「2017台中春季國際旅遊大展」，也積極邀約台中市政府至展區成立禮券健檢中心，共同維護消費者權益。

陳朝建表示，考量中彰投是一個共同生活圈，旅展的參觀者除台中市民外，也甚多彰化及南投居民，為周延保障中彰投消費者保護，中彰投政府推動跨域治理機制，設立聯合禮券健檢中心，由3縣市觀光及衛生機關結合消保官等多方人力，假日無休坐鎮辦理禮券健檢服務。

消保官室主任康馨壬也提醒，消費者在旅展搶便宜之餘，除購買合法的旅宿業服務外，更要注意選購有履約保證的禮券，展期中有任何疑問，可在禮券健檢中心服務時間洽詢，展覽結束後，對禮券有任何疑義，可撥打消費者服務專線1950洽詢，保障自身權益。

(中時)