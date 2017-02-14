賞櫻翻覆遊覽車 行照去年就過期

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國道五號遊覽車翻覆意外釀33死，桃園監理站調查發現，翻覆遊覽車登記在友力通運公司旗下，1998年4月出廠、車齡19年，行照早在去年12月16日就到期，因罰款未繳清至今未換照，但上月底驗車結果有合格。

桃園監理站表示，發生事故的車號ZZ-780遊覽大客車，1998年出廠，車齡至今近19年，超過10年老車依規定每年須驗車3次，就資料來看該台遊覽車近期檢查紀錄都合格，最近一次是12月底在士林監理站完成驗車，下次定檢日為今年4月16日。

但監理站也發現，翻覆遊覽車行照有效日至去年12月16日，細查發現是去年底驗車時已逾期，依違反《道路交通管理處罰條例》第17條，處9百元以上、1800百元以下罰鍰，業者因罰款未繳，所以未核准換發行照，但驗車結果是合格的。

監理站今也啟動營業大客車安全查核機制，派員前往公司查核駕駛人工時、車輛保養、保險等安全管理相關事宜，逐一瞭解、查核。

(中時)