澎湖縣環保替代役役男愛心捐熱血
澎湖縣環境保護局替代役役男熱心公益，不落人後，替代役役男蘇偉豪、馬裕超得知血庫鬧血荒，役男們特於本月12日，主動至馬公捐血站，樂捐熱血，期望捐血善舉能救助他人，並呼籲民眾踴躍加入捐血的行列。環保替代役役男熱衷公益，並以「分享健康，捐血救人」為口號，發揮「捐血一袋，救人一命」的大愛精神，為血庫注入暖流，為社會盡一分心力。
環保替代役役男，平日在環保局內協助推動環保業務及為民服務的工作，更積極熱心從事公益愛心服務活動，為社會大眾盡心盡力。環保替代役役男，熱心公益、挽袖捐血。常常告訴自己捐血不僅是幫助他人，也是幫助自己，提醒自己要注意均衡飲食及充足睡眠，並且適當運動以保有健康的身體，如此才能投身公益，捐血救人。他們表示；未來也會持續捐血做公益，讓替代役男的大愛精神能傳揚下去。
環保局役男管理人表示，本縣環境保護局替代役役男，除挽袖捐血獻愛心外，役男們「有情有役」散播愛心，也常關懷長者、關愛需要關愛的人，更期望每一次的公益服務能幫助社會弱勢，讓社會充滿溫馨，也是期望服務成果能作為引玉之磚，讓更多有能力的人投身公益服務的行列。大家一起挽袖捐熱血，本局役男熱心公益、協助需要幫助的人已成為一項優良傳統，役男們在服務中體會「施比受更有福」的精神。
(中時)
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