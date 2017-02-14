陸媒：北韓飛彈試射處距陸僅50餘公里
北韓12日發射中程彈道飛彈，引起各國側目。陸媒根據北韓媒體報導畫面推斷，發射導彈的基地位在北韓西北部，距邊城丹東僅70多公里，距中國大陸最近距離更只有50多公里。
環球網報導，北韓12日發射「北極星2號」彈道飛彈，隨後由其官媒公布相關影片。但對於這次發射的具體位置，除了模糊的大概方位之外，國外的公開資料中，還沒有確切的位置。
環球網宣稱，根據北韓公開影片中的地形、地貌和建築物特徵，再綜合南韓情報部門研判的大致方位，再藉由谷歌（Google）衛星地圖，便可綜合斷定北韓這次發射飛彈的地點。
報導指出，這一發射基地，位在北韓西北部、與中國大陸遼寧省隔鴨綠江相望的平安北道境內。而基地正南方7公里處，平安北道的龜城市，也是距離最近的城市。
報導提到，經測量發現，這座基地距離中國大陸與北韓交界的邊城丹東，直線僅約70公里。
若進一步測量還可發現，這座飛彈發射基地距離中國大陸邊界最近之處的鴨綠江水豐水庫，更只有50多公里。1060214
(中央社)
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