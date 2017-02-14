國5車禍罹難者家屬 盼找出疏漏環節

新北市長朱立倫今天下午慰問國道5號遊覽車翻覆罹者家屬；他們一見到朱立倫，淚水奪眶而出，希望能幫忙主持公道，把每個疏漏的環節都找出來，不是把責任推給駕駛就好。

「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，昨天傍晚結束行程準備北返時，遊覽車疑因車速過快翻落邊坡，撞擊連續壁，造成33死嚴重事故。

朱立倫下午5時抵達台北市第二殯儀館，慰問車禍的罹難者家屬。

朱立倫指出，這起事故中，4名受傷的市民，他已去醫院探望過，也希望醫院全力給予救治，盼在大家的共同祈福下，他們會平安度過難關；不幸的罹難者，新北市會全力協助家屬，包括後續相關賠償的法律事項，法制局會給予幫助，也會發放意外身亡補助金。

朱立倫發放慰問金時，不幸身故的遊覽車司機康育薰姐姐眼淚潰堤，盼能幫忙主持公道，也拍桌說「一個人的生命這麼不值嗎？」；他們希望，整個（工作）體制能更健全，不要超時工作、疲勞駕駛，車輛也要定期安檢，把每個環節都顧好，而不是一昧把責任推給駕駛就好。1060214

(中央社)