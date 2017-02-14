遊覽車車禍 退役上校一家3口罹難
武陵賞櫻團遊覽車在國道5號發生嚴重車禍，退役上校李傳海帶著妻女出遊，孰料一家3口同殞命。
由台北市「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，13日結束1日遊行程，晚間9時許北返途中，行經國道5號銜接國道3號的匝道路段時翻落邊坡，造成嚴重死傷。
賞櫻團成員不乏夫妻、姊妹檔，其中63歲的李傳海帶著妻子黎鳳儀、女兒李曉柔共賞武陵櫻花，孰料一家3口同殞命。
家屬悲痛指出，李傳海上校退役後從事保全工作，妻子是退休醫護人員，夫妻倆是蝶戀花旅行社常客，常一起出去玩，原本預計3月還要環島，這次臨時參加賞櫻行程，且難得72年次的女兒也同行，豈料竟發生不幸。
黎鳳儀的妹妹黎鳳珠趕赴殯儀館，看到姊夫李傳海的姐姐忍不住大哭，她說，看到電視新聞就緊張得跑了好幾家醫院找人，最後是哥哥趕到萬芳，「卻只看到臉都變形了，血肉模糊，根本看不清了…」。
另一對感情深厚的姊妹檔蕭麗香、蕭秀華，經常偕夫婿一起出遊，昨日翻車後瞬間天人永隔，只剩蕭秀華獨自倖存，令人鼻酸。
遊覽車司機康育薰命喪事故現場，康育薰的女兒淚水止不住，哽咽說著「爸爸還曾答應要牽我的手走進禮堂，看我結婚」，怎麼昨天出門上班，卻再也回不來。
人稱「蕭帥」的領隊兼導遊蕭如進，昨天事故發生前不久，才在臉書上傳此次出遊的美麗櫻花照，好友紛紛大讚「太美了」；豈料數小時後意外發生，許多曾參與他帶團的民眾相繼湧入留言「你是最棒的導遊，一路好走」、「RIP」，也有其他網友雖不認識，卻也留下「願這30幾位往生大德，記憶能停留在欣賞美景之際，離苦得樂」。
春節元宵過後，是春暖花開的日子，櫻花的花語是生命、熱烈、純潔、高尚，每年賞櫻熱潮帶給人們多少美麗記憶，就在西洋情人節前夕，這場突如其來的車禍，無情拆散許多家庭，讓今年櫻花季留下無盡哀傷。1060214
(中央社)
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