體大生涉勒斃女教師 殺人罪遭收押
目前就讀台體大研究所的陳姓男子（27歲）涉嫌勒斃鄭姓女教師（43歲）後棄屍山區，全案移送台中地檢署，陳男遭聲押獲准，明天檢方將解剖鄭女遺體確認死因。
台中市警察局第一分局調查指出，陳男因為接受鄭女輔導諮商而相識，鄭女還資助陳男房租及生活費，由於陳男想要分手，而鄭女不願意，6日陳姓男子以到花蓮旅遊為由約出鄭女，兩人爆發口角，陳男失手勒斃鄭女，並於第二天將鄭女遺體載往南投山區丟棄。
警方根據陳男供詞，前往南投山區漏夜搜尋，終於在陳男所述地點附近發現鄭女遺體，訊後將陳男依殺人罪嫌移送法辦。而陳男還是前職棒總教練陳威成的兒子，目前是台灣體育運動大學研究所研究生。
台中市警方偵破全案後，將陳男移送台中地檢署偵辦，經檢方複訊後，將陳男依殺人罪嫌聲押獲准，明天並將解剖鄭女遺體採取檢體化驗，確認死因。1060214
(中央社)
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