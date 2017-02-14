抗議聲中 原民會公布傳統領域劃設辦法
原民會今天發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來將依據該辦法逐步劃設公告原住民族傳統領域或部落範圍土地，預計此階段將劃設80萬公頃原住民族傳統領域土地。
行政院原住民族委員會今天在新莊聯合辦公大樓舉行「原住民族土地劃設辦法發布記者會」，由主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）親自主持，並邀請多位縣市政府原民局處首長、鄉長、區長共同到場見證。
不過，記者會現場有不少原住民族青年陣線成員到場抗議，高喊「出賣原權」、「出賣部落」、「愧對祖靈」，要求原民會撤回辦法。
夷將‧拔路兒指出，劃設辦法的發布實施是回復原住民族土地固有權利的開始，是行使原住民族集體同意權的重大突破。將以尊重部落自主性並兼顧族群文化多元性出發，由公所協助部落或民族組成劃設小組，辦理劃設公告作業。
夷將‧拔路兒表示，公告後的範圍將作為原基法第21條諮商及同意權行使法定範圍，舉凡政府或私人要在已劃設的傳統領域土地上從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究等，都需先諮商並取得原住民族集體同意。
針對未將私有土地劃入傳統領域範圍的原因，夷將‧拔路兒指出，歷史上的原住民族傳統領域土地已有很大的變化，許多地區是公有土地，有些則是都市地區或私有土地。而私有土地的所有權人不只包括漢人或非原住民、也包括原住民個人。
他說，若將其劃設為原住民族傳統領域土地，導致「個人」使用土地仍須經原住民族部落集體諮商同意，將與憲法保障的財產權產生衝突，恐引發爭議，並產生執行上的困難。因此現階段先暫時排除私有土地，但將不會影響原住民與非原住民個人的財產權。1060214
(中央社)
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