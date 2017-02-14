守候植物人丈夫 妻做巧克力首過情人節

創世基金會苗栗分院的患者阿光，3年前因車禍變成植物人，他的妻子小英從未和丈夫過情人節，今天特地親手製作草莓巧克力送給阿光，希望有朝一日能夠獲得回應。

創世苗栗分院指出，小英和阿光結婚31年，3年前阿光因為一場車禍成為植物人，期間小英不離不棄、盡心盡力照顧丈夫，但2人從未過情人節，小英希望在今天2月14日情人節這天，為丈夫製作巧克力一起過節。

位於大湖鄉的巧克力雲莊業者得知後，特地由經理胡凱閎帶著器具和巧克力、草莓等材料，前往苗栗分院教導小英製作黑白相間的草莓巧克力。胡凱閎表示，黑色代表「濃濃」情義、白色象徵「純潔」的愛情，最適合呈現小英對於阿光的情感。

小英以白色煉乳在巧克力蛋糕上寫下「阿光 情人節快樂」，再以大湖當季草莓做裝飾，送到阿光身旁，對她輕喚「阿光，我是秀英，情人節快樂。」真誠告白，讓所有人都感動熱淚盈眶。

小英知道親手製做的草莓巧克力，阿光無法食用，但仍希望把自己的情感傳遞給躺在病床上的阿光，期待有一天他能夠「甦醒」過來。她說，婚姻是一輩子的約定，本就該不離不棄。

創世苗栗分院院長陳綠蓉指出，透過外界刺激，對植物人的病情有所幫助，儘管阿光無法說出感謝的話語，但相信植物人內心仍能感受到滿滿的愛意與祝福，而巧克力雲莊更被2人的情義所感動，捐出部分巧克力提供義賣，所得將全數用於照護植物人。1060214

(中央社)