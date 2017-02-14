中華職棒回饋列車 首站到澎湖

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中華職棒大聯盟回饋列車活動14日開抵澎湖，中職現役唯一澎湖籍的Lamigo桃猿球員黃偉晟（前排左4）、「迷你郭」郭嚴文（前排左5）等人，一起與澎湖基層棒球隊員經驗分享和技術指導，將棒球種子向下扎根。中央社 106年2月14日

中華職棒大聯盟回饋列車活動14日開抵澎湖，賽務部主任張文雄（前排右）分別給講美、湖西、石泉、興仁、外垵等5所國小及馬公國中等棒球隊球具一批。中央社 106年2月14日

中華職棒大聯盟回饋列車活動14日開抵澎湖，中職現役唯一澎湖籍的Lamigo桃猿球員黃偉晟（三排左1）、「迷你郭」郭嚴文（前排左2）等人，一起與澎湖基層棒球隊員經驗分享和技術指導，將棒球種子向下扎根。中央社 106年2月14日

中華職棒大聯盟回饋列車活動今天開抵澎湖，中職現役唯一澎湖籍的Lamigo桃猿球員黃偉晟與「迷你郭」郭嚴文，一起與澎湖基層棒球隊員經驗分享和技術指導，將棒球種子向下扎根。

中華職棒大聯盟賽務部主任張文雄代表致贈中華職棒聯盟紀念品給澎湖縣長陳光復等人，陳光復也感謝聯盟的離島回饋，協助培育基層棒球，期則培育出未來更多的棒球人才。

張文雄也分別致贈講美、湖西、石泉、興仁、外垵等5所國小及馬公國中等棒球隊球具一批。

出身澎湖講美的Lamigo桃猿球員黃偉晟與郭嚴文2位球星，在體育場指導小選手們打球守備與經驗分享、交流，小選手們難得有機會與球星一塊練球打擊，還收到球員致贈簽名球，非常高興。

中華職棒大聯盟今年重啟回饋列車活動，致贈價值新台幣40萬元的球具給澎湖、金門和馬祖等3處離島8所國中小棒球隊，其中今天首站到澎湖，期盼棒球種子深入扎根至全台和離島。1060214

(中央社)