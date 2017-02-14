論文案爭議 科技部將設學術倫理辦公室

我要評比

台大教授郭明良論文案遭外界質疑調查獨立性及速度過慢。科技部今天宣布將盡快成立專業、專責的「學術倫理辦公室」，負責學術倫理政策擬定及宣導，籌備會議下週舉行。

台灣大學 1月中針對郭明良案召開教師評審委員會，會後由台大副校長郭大維說明第一階段調查結果，仍遭外界質疑。郭大維 2月12日投書媒體，針對調查過慢、調查獨立性和調查方式與內容提出3點澄清。

一位交通大學物理研究所特聘教授今天投書媒體，表示讀完郭大維文章後有所感，並指出調查委員除需具相關專業領域知識、法規和作業流程外，也應有詰問過程的實務經驗和技巧，建議應成立一個獨立於教育部和科技部的高層級專責「學術倫理辦公室」。

科技部下午隨即發布新聞稿表示，為維護台灣在國際學術研究的聲譽，以及促進相關學術倫理精進措施，在參考國際作法及考量國情下，將成立「學術倫理辦公室」以作為辦理擬定學術倫理政策與措施、學術倫理教育、諮詢、輔導、案件處理，以及其他學術倫理相關事項推動及協調等工作。

科技部綜合規劃司長林廣宏受訪說明，在科技部長陳良基指示下，近期將在科技部下儘速成立「學術倫理辦公室」，且將遵循「專業」、「專責」兩個重點，需有研究人員進駐和負責處理、訂定相關學術倫理措施及宣導。

林廣宏表示，由於「學術倫理辦公室」的成立，涉及訂定設置要點、人員調整及新增辦公室設備等行政作業，目前相關細節仍未定，目前預計將於下週召開籌備會議進行討論，希望盡快啟動。

過往科技部針對學術倫理案件審查程序，通常分為初審和複審兩個程序，最後才會決定處分結果。林廣宏說，新設立「學術倫理辦公室」後，會將其針對案件進行的研究結果，分別回饋到初審和複審單位，可有效加速審理速度。

科技部也同時澄清，對於郭明良一案，科技部從未延宕辦理進度，除於去年11月函請台大提供相關資料外，也同步組成獨立學術倫理調查委員會進行資料比對及查證，目前已完成 4次審查會議；但因此案樣態繁複、牽涉作者人數眾多，仍需借工程師科學專業判定以加速審理進度，屆時學術倫理審議會審議結果將對外說明。

郭明良刊登於國際期刊的多篇癌症研究成果，遭匿名網站質疑違反研究倫理，其中包含台大校長楊泮池列名共同作者的論文。1060214

(中央社)