近兩次評鑑 國5事故遊覽車公司抱乙丙

我要評比

蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團，昨天在國5接國3路段，發生嚴重傷亡事故。根據公路總局近兩次的評鑑報告，事故遊覽車所屬的友力通運公司，分別被評為乙和丙。

公路總局每兩年公布一次遊覽車公司評鑑報告，根據2014年及2016年的公布結果，這次事故覽車所屬的友力通運公司，分別獲得乙和丙的成績，顯示遊覽車公司最近幾年的表現不但不算理想，還退步。

公路總局說，評鑑分為優、甲、乙、丙、丁，優是90分以上，甲、乙、丙依序是80分、70分及60分，丁為60分以下，獲評為丙或丁會要求業者半年內提出改善計畫，監理機關也會實地查核。

公路總局在民國2008年首度實施「遊覽車行車安全與服務品質評鑑計畫」，每兩年一次，評鑑結果除提供觀光局及教育部參考外，也公開在公路總局網站，讓消費者選擇優良遊覽車公司。

遊覽車評鑑項目，包括車輛維修保養、人車比例、酒精檢測、駕駛人教育訓練、行車紀錄器、車隊管理先進設備、乘客意外責任險等20項。

至於交通部決定撤銷友力通運營業執照，中華民國遊覽車品質保障協會為業者叫屈，並指蝶戀花旅行社17輛遊覽車是自購，但靠行在友力通運名下，自行招募駕駛，旅行社應自主管理遊覽車和駕駛。

公路總局回應，依規定，汽車運輸業應善盡車輛與駕駛管理責任，部分業者以私契約方式規範車輛所有權，屬私下行為，監理機關依法追究相關責任。1060214

(中央社)