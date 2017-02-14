監察委員視察澎湖接受陳情

監察院105年度地方機關巡察第2組監察委員尹委員祚芊、王委員美玉、劉委員德勳暨巡察秘書一行8人，將於2月20日至21日蒞縣巡察。

本次監察委員受理民眾陳情時間及地點為：2月20日上午11時30分至12時30分於本府第1會議室（縣府大樓第3棟2樓）；陳情順序將依登記順位進行，此外，陳情民眾應在事前備妥相關陳訴資料( 一式2份)，俾便受理。

縣府行政處表示，有陳情需要的民眾，即日起請於上班時間洽縣府為民服務中心辦理登記，陳情書可至為民服務中心(行政處)領取或至縣府全球資訊網首頁-分眾導覽-一般民眾-申辦服務-表單下載-行政服務項下下載，相關問題請逕洽為民服務中心(06-9263311)。

(中時)