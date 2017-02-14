22歲女友遇劫難 男友：與妳相遇是我一生的幸福

香消玉殞！死者呂怡臻（圖右）曾在臉書上與男友曬恩愛，如今卻天人永隔，在情人節這天令人格外鼻酸。（翻攝臉書）

天人永隔！昨天國道5號接國道3號的重大車禍，其中一名死者呂怡臻才年僅22歲，並就讀於基隆崇右技術學院經營管理系四年級，正值青春年華之際，卻遇上劫難身亡，消息傳回學校令師生都相當震驚，而昨天又是情人節，同校的男友在臉書中寫下「這輩子與妳相遇，是我一生的幸福」，字句令人格外鼻酸。

校方昨天一早由系主任、導師及總教官親自拜訪前往殯儀館慰問，並準備了2萬元的急難救助金給呂女的父母親，呂女父母表示，至今仍無法接受愛女驟逝的事實，並透露呂女在家排行老三，今年本來即將畢業，才準備踏入社會大展身手，卻遇上車禍死劫，校方也表示會給予畢業證書，讓呂女完成最後的學業。

校方表示，呂怡臻外表嬌小甜美可愛，在班上人緣不錯，與同學們相處都很融洽，以往在大一時曾經營從事網拍工作想賺點零用錢，後來因課業繁忙，她則選擇暫停網拍工作專心念書，原本今年即將畢業，如今卻香消玉殞，讓人感嘆造化弄人。

而呂怡臻在校還有一個男朋友，小倆口感情好也常在臉書中放上兩人合照，昨天恰好是情人節，不過兩人卻已是陰陽相隔，男友則在自己的臉書中悼念女友，寫下「這輩子與妳相遇，是我一生的幸福」，字句間透露著不捨，讓人十分鼻酸。

(中時)