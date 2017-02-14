澎湖縣馬公警善行助人 寒冬送暖獨居老人

澎湖縣馬公分局鎖港派出所巡佐曾源成、警員陳韻濟平日深耕鄰里，主動發掘轄內弱勢家庭與勤於訪視獨居老人，遇有需要扶助，本於同理心及責任感所趨，總是急公好義，助人不落人後，有感於農曆春節剛過，加上冷冽鋒面過境，連日前往轄區逐一進行訪視，在過程中得知住在鎖港里獨居的８６歲莊姓老阿嬤於日前在家不慎摔倒，造成右骨盆骨折，住院開刀手術後，由於年事已高，傷勢復癒不易，家中又乏人照料生活起居，處境困窘堪憐。

春寒料峭，及時關懷刻不容緩，陳員於8日擔服勤務時，偕同巡佐曾源成共同前往探望，事先自費購買健康營養飲品贈與莊民，希冀寒冬中注意身體保暖與術後傷勢保健，並傾聽瞭解莊民真正需求，協助解決生活瑣事、社會資助、醫療照護等問題，提供符合其迫切所需的社會福利資源訊息。雖然冷風簌簌，但陳員的適時關心卻溫暖了阿嬤的心，除體現主動為民服務之精神外，更能展現警察善行、熱心助人之情懷。

馬公警分局長丘立誠表示，員警對於轄區弱勢住戶之生活狀況，發現有困苦無依之獨居老人或清寒居民，應傾聽需求，主動積極協助通報申請馬上關懷急難救助；民眾若在轄內發現亟待救助之弱勢對象，亦可主動聯繫警方或通知轄區公所、社福單位，以便相關機構及時伸出援手，提供資源與救助，俾渡難關；同時要求同仁應以「人飢已飢、人溺己溺」之心態，多多發揮為民服務的精神，以幫助亟需救濟之民眾，對提升警察形象，將具有正面之助益。

(中時)