朝陽科大校長成長班開紅盤
國中小校長招考成績公布，朝陽科技大學師資培育中心開設的「中小學校長、主任專業成長班」績效斐然，24名參加的教師中，共有11人考取中彰投地區奪校長及主任，其中，前後共奮鬥7次的南投縣清水國小主任陳勇仁，也在今年榮登校長甄選金榜。
考了7年，終於得償所願的陳勇仁相當興奮，他表示，朝陽成長班的師資陣容堅強，每次講師都帶來最新的教育新知，上課後讓他重新點燃熱情，注入教育動能；課程中的重點整理與練習，也讓他能在浩瀚的領域知識中，掌握考題重點。
朝陽科大在前校長鍾任琴推動下，去年起開設該成長班，2期共吸引24名教師參加，今年就傳出捷報，朝陽科大師資培育中心主任曾素秋表示，共有6人錄取南投縣的國小校長、3人錄取台中市國小校長與1人錄取台中市國中校長，另1人考取主任資格，南投縣招考部分可說是全壘打。
參加成長班的學員表示，培訓課程多元化且提供重大精要的議題講座、螺旋條理的筆試指導、相似擬真口試演練，且學員間彼此惕勵、交換資訊，是成功關鍵。
朝陽科大校長鄭道明說，朝陽師資培育中心開設這個班別承受很大壓力，所幸成長班成績開紅盤，是最好的回報，今年度成長班將於3月中旬開課，將以更豐富精緻的課程成就更多人的夢想。
(中時)
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