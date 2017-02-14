蔣淯安領台啤甩陰霾 獲最佳球員肯定

台啤國手級後衛蔣淯安6日傷癒復出，本季首次上場打球。(中華籃協提供)

台啤隊總教練閻家驊因涉賭遭交保候傳，不但震撼籃球界，更嚴重打擊台啤士氣，上周轉戰高雄巨蛋，憑藉蔣淯安平均攻下19分、3助攻、1.7抄截的優異表現，單周拿下2勝1負，繼續保住排名第2的戰績，持續往衛冕之路邁進。

蔣淯安上周3戰均先發上陣，稱職扮演台啤後場指揮官，10日出戰金酒砍下18分、11日手感更佳火燙轟進24分，是球隊贏球的重要功臣，也為台啤在四強名次保衛戰中取得暫居第2名的有利席次，小安單週優異的表現獲得媒體一致肯定。

(中時電子報)