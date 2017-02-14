情人節 恆基與曼陀林樂團用音樂滋潤老情人
今天情人節，成大曼陀林樂團團員，選擇南下來到恆春基督教醫院，為恆春半島居民、病友及日照年長者等「有情之人」，演出罕見的樂器曼陀林，輕柔的樂音響起，伴隨爺爺奶奶沈醉的哼唱與打節奏，讓情人節的定義不再狹義。
恆春基督教醫院在情人節當天安排3個場次，從車城日照中心的糖尿病篩檢站，到演奏少見的樂器「曼陀林」，讓日照中心的長輩及前來的鄉親好奇不已，樂團演奏台語經典歌曲望春風、快樂的出航，舒服溫柔的樂音，撫慰這些爺奶孤寂的內心。
樂團指導老師蕭玲說，樂團公益演出，就是希望用音樂分享愛，將愛跟關懷化為音符傳播出去。恆基院長陳志城也表示，音樂是帖好藥方，能陶冶性情和放鬆心緒，讓受病痛所苦的傷患透過悠揚樂音舒緩不適，也感謝曼陀林樂團帶給半島居民一場輕鬆又不失專業的音樂饗宴。
為配合情人節，恆基除進行日照、糖尿病衛教、復康巴士、50元健檢宣導有獎徵答活動，還準備鑽石戒指糖，讓阿公阿嬤玩起互送大顆又甜滋滋鑽石的遊戲，他們笑說，雖然最後拿到的都是一樣的糖果，但也讓他們度過一個嘴甜、心也甜的幸福情人節。
(中時)
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