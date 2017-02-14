老市長女兒偕夫回官邸 過情人節好甜蜜

林尊賢（左）與妻子林秀珠（右）年輕時勇敢追愛，婚後互相扶持，感情歷久彌新。（張妍溱攝）

台中市第2、3屆市長林金標的88歲女兒林秀珠與87歲丈夫林尊賢，為了紀念兩人60年的愛情，昨天在弘道老人基金會所舉辦的情人節活動，大方獻吻且「愛的抱抱」林秀珠說，從小就住在市長官邸，為了愛曾不顧市長父親反對，隻身赴菲律賓嫁給外派的林尊賢，為愛勇敢，感謝另一半疼愛與陪伴，場面溫馨感人。

林尊賢挽著妻子林秀珠的手，昨天適逢情人節兩人走進市長官邸，林尊賢回憶說，當年就讀台大，某一天去高雄參加活動，在火車上認識當時就讀台中女中的林秀珠，回家後一直對她清秀臉龐、甜美的笑容念念不忘。

兩人先寫信當筆友，林秀珠考上台大後，兩人開始交往，後來林尊賢考上外交人員，研究所才念一學期被外派菲律賓，出發前夕他踏進台中市長官邸，向當時的市長林金標提親。

當時兩人因為都同姓「林」，林秀珠尚在讀大學，林金標婉拒林尊賢提親，最後林秀珠不顧父親反對，跟父親打起筆戰，林金標最後同意女兒休學到菲律賓追愛，林秀珠靦腆地說，當時家人都不贊成，愛得轟轟烈烈。

弘道老人基金會組長陳姿婷表示，原台中市長官邸已改為「不老夢想125號」，過年前，發現林秀珠夫婦來參觀官邸，工作人員好奇詢問，才知道是老市長的千金，於是企劃在情人節當天邀他們重回當年求婚之地，林尊賢現場用日語跟老婆說「辛苦妳了」讓大家見證他們歷久彌新的愛情故事。

(中時)