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香港股市今天收盤幾乎持平，早盤市場雖出現獲利出場賣壓，但因新公布的數據顯示中國大陸生產者和消費者物價可能再勁揚，助長大陸經濟可能轉強的希望，削弱空頭氣勢。

香港股市恆生指數微跌7.97點，收在23703.01點。

上海證券交易所綜合指數小漲1.09點，收在3217.93點；深圳證交所綜合指數微跌0.43點，收在1964.32點。1060214

(中央社)