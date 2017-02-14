各界哀悼不斷 前傳藝中心主任柯基良3月4日公祭
前國立傳統藝術中心主任柯基良於今年2月7日過世，享壽七十二歲。家屬擇定3月4日在台北市第一殯儀館景行廳舉辦追思會及公祭。
柯基良一生奉獻文化界，對藝文環境優質化及劇團成長貢獻良多，任職國立傳統藝術中心主任時期，更為珍貴或即將失傳的傳統藝術做最完整的傳習、保存、出版及推廣。
此外，柯基良也積極營造良好環境，重塑傳統藝術發展生態，辦理各項傳統藝術補助、鼓勵各大專院校延聘傳統藝術藝人傳藝、獎勵博碩士學生研撰傳統藝術論文，積累傳統藝術基石厚度；更結合各縣市資源，辦理歌仔戲及布袋戲匯演，提供團隊演出的舞台與機會，並透過觀摩及交流，改良民間外台戲的生態與品質，也帶動民眾觀賞的興趣。在柯基良與傳藝中心同仁十幾年共同努力之下，傳藝中心成績有目共睹。
從柯主任辭世至今，各界哀悼聲不斷，傳藝中心表示為送柯主任最後一程，家屬擇定3月4日下午在台北市第一殯儀館景行廳舉辦公祭，一起送「永遠的柯主任」最後一程。
(中時)
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