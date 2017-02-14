148所107課綱前導學校，來義高中發展原住民特色

屏東來義高中將展原住民特色課程。（林志成攝）

屏東縣來義高中是12年國教課綱（簡稱「107課綱」）前導學校，他們今年8月起將成立「原住民實驗專班」，將一般教育、民族教育及國際教育結合為一體，部分課程將採全族語及全美語教學，讓學生有能力跟世界各國原住民族接軌。

107課綱將於明年起實施，為了一舉成功，教育部先選定了45所高中、29所高職及74所國中小共148所作為前導學校，分別給予幾十萬元到200萬元的補助，希望他們發展出自己特色的課程地圖，以作為107課綱上路後，其他學校的參考。

教育部長潘文忠今天下午原本要到來義高中參訪，後來因為在台北處理賞櫻團車禍學生傷亡事宜而缺席，不過他後來趕至屏科大時接受媒體採訪表示，107課綱上路後，必修課程減少，選修課程增加，學校有更大空間發展自己特色。因此，教育部先選定一些前導學校，他們在大學協助下，發展出屬於自己的基本課程地圖。

此外，潘文忠又說，現在學生在高三下學期因為忙著甄選入學，導致無心學習，107課綱實施時，將加強大學和高中的合作關係，也希望解決高中生學習不完整的問題。目前招聯會正在規畫110年起實施的大學考招方案，朝向讓高中生完整學習的方向規畫。

今天教育部參訪團到了屏東來義高中，學生以放狼煙、原住民舞蹈迎賓。來義高中有501個學生，95％是原住民（排灣族為主），他們被選為「民族教育」的前導學校，將發展原住民特色。

來義高中校長簡志明表示，將打造來義高中為完整的6年一貫排灣族中等實驗學校教育體系，106學年起成立「原住民族實驗專班」，肩負起部落文化傳承的教育使命。

來義高中教務主任陳冠州說，「原住民實驗專班」今年第一次將招15至40名學生，其中僅5個名額給一般生，其他都要收原住民生。為了將台灣原住民文化散播到世界各個角落，專班學生在高三畢業前，學校要他們族語及美語能力都能通過中級檢定，才有能力跟世界各國的原住民交流。

(中時)