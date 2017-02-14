遊覽車意外 旅遊品保協會痛批：政府不負責
首度舉辦的國內旅遊高峰論壇交流研討會14日起在屏東舉行，來自全國300多名產官學界人士齊聚一堂，進行為期三天的交流與參訪。13日剛發生嚴重的遊覽車意外事件，屏東縣長潘孟安及中華民國旅行業品質保障協會理事長都呼籲政府必須痛定思痛。
許晉睿痛批，「政府部門太不盡責，要負最大的責任。」多次旅遊意外事故都發生在遊覽車上，包括遊覽車的制度管理、車身打造、道路安全係數等，業者已多次建言政府，但都不見改善。
他說，旅遊產業包含了交通、住宿、餐飲，和各級政府也很密切，其實是個統合的角色，也只能信賴政府核發的證照，去安排交通餐宿，保障客人安全。但每次出事都不是旅遊業者所能控制的，卻讓旅遊業者和觀光局承擔大多事故的責任，很不公平。
他說，台灣自詡要成為觀光大國，但政府的政策作為仍相當落後。以大陸為例，目前已在發展「全域旅遊」的概念，成立觀光委員會統合各政府部門，讓包括交通、衛生、建設等部門一同參與，而非只靠觀光部門負責。
潘孟安也說，這件事需痛定思痛，全面提升國內旅遊的住宿、餐飲、交通品質，尤其老舊的遊覽車管理，交通部責無旁貸；另外政府也必須針對全國道路，尤其是危險路段進行盤點、清查，確保國內旅遊安全提升。
(中時)
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