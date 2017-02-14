情人節前遇死劫 男友：相遇是我的幸福
國道5號昨天晚間發生嚴重遊覽車翻覆事故，其中1名女大生呂怡臻不幸喪命，她的男友在臉書（Facebook）發文表示，「這輩子與妳相遇，是我一生的幸福」。
就讀基隆市崇右技術學院經營管理系四年級的女大生呂怡臻，外型嬌小甜美，和同學處相處融洽，大一時開始從事網拍，後來因為課業繁忙，便停了網拍工作，她和男友常在臉書貼出甜蜜合照，令不少人羨慕不已。
呂怡臻的男友得知噩耗，下午在臉書發文表示「這輩子與妳相遇，是我一生的幸福」，有網友回應「她一定捨不得看見你流淚，她一定希望你可以好好的把她的份一起精彩的過完，你有多愛她，她一定都會知道，她只是在另一個世界用另一種方式繼續愛你」。
崇右技術學院經管系系主任蕭源都、張姓導師和總教官，今天也前往慰問呂怡臻的父母，面對突如其來的意外，呂怡臻的雙親難過到無法言語。蕭源都表示，校方除致贈新台幣2萬元急難救助金外，也會發給呂怡臻畢業證書，後續也將提供家屬必要協助。
呂怡臻的導師張女說，看到電視報導時，心中一直忐忑不安，直到家長半夜來電告知，才確認呂怡臻已不幸往生，班上同學聽聞噩耗，到現在仍無法相信呂怡臻已離開人世，哀傷不已。1060214
(中央社)
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