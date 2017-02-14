遊覽車車禍 國泰1傷者顱內輕微出血

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蝶戀花賞櫻團嚴重車禍，國泰綜合醫院總院收治一名50餘歲女性，有顱內輕微出血，持續觀察中。三總的兩名患者則都已脫離險境。

蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團昨晚發生嚴重翻車事故，目前已33人死亡，還有多人傷重在醫院治療。

國泰醫院下午表示，台北總院收治的50多歲女性，因左腿有開放性骨折、右腿大範圍撕裂傷，昨晚已進行清創手術，後續等傷口穩定，會再進行手術固定。另因顱內輕微出血，目前持續觀察中。

汐止國泰收治的女病人，左手骨折需觀察數天後再手術，另有頭部外傷，目前意識清楚，持續觀察中。

內湖三軍總醫院收治兩名傷患，分別為46歲楊姓男子及53歲潘姓女子，男性為左側髖關節脫臼合併左股骨頭骨折，正在進行手術；女性傷患因左右兩側約有10根肋骨骨折，仍在加護病房觀察。

三軍總醫院急診醫學部主任藍國徵傍晚受訪時指出，該院兩名傷患都已脫離險境，潘姓女傷患因胸部受到極大撞擊，「呼吸都會痛」，還得在加護病房住院觀察幾天，入院以來都有家人陪在身邊。

至於楊姓男傷患，到院時髖關節脫臼，昨晚已先進行第一次手術將脫臼部分復位，今天消腫後已在骨折的地方打釘子固定，病情穩定，但因髖關節是重要關節，預計還得再住幾天，視術後消腫、復原狀況才能知道何時可出院。1060214

(中央社)