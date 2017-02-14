杜拜高爾夫球場啟用 川普兒子將出席
美國總統川普的兩個兒子18日將參加杜拜打著川普品牌的「標誌性」高爾夫球場啟用儀式，這是川普1月就職以來，他的商業帝國首度舉辦活動儀式。
法新社報導，豪華房地產開發商DAMAC房地產公司（DAMAC Properties）的邀請函寫道：「我們誠摯邀請您參與，標誌性的高爾夫球場杜拜川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club Dubai）盛大開幕典禮。」
邀請函印有金色浮凸字樣，信封還蓋有高爾夫球場章印，當中還註明務必著正式商務服裝或民族服裝的穿著要求。小唐納．川普（Donald Trump Jr）和艾瑞克．川普（Eric Trump）都會出席這場典禮。
川普1個月前曾以總統當選人的身分表示，自己已推掉在杜拜一項價值20億美元的交易，並非應官方要求。
川普在紐約記者會上表示：「我本來不必拒絕，但因為我是總統，不能有利益衝突。」
去年11月川普贏得總統大選後，曾公開表示會退出他的商業帝國，將企業控制權交給兩個兒子。（譯者：中央社陳昱婷）1060214
(中央社)
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