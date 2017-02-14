利用人頭詐領9萬補助金 4動保團體負責人交保

台南市農業局在103年間辦理獎勵民間動保團體媒合民眾領養動物之家流浪犬貓計畫，凡是完成寵物登記，每隻犬貓可獲2000元補助，台南檢警查出，台南有4個動保團體，為增加協會收入，共利用20位人頭，詐領9萬元，4位動保團體負責人，經檢察官李駿逸傳喚後，各依詐欺等罪諭令5萬元交保候傳。

台南市政府在103年要推出動物零安樂死政策時，為獎勵民眾領養動物之家的流浪犬貓，計畫時間為1年，凡是合法動保團體媒介民眾認領貓犬，每隻犬貓均可獲得2000元，部分動保團體為增加收入，即開始使用人頭，早有風聞，台南地檢署也曾查到有團體重複報領動物結紮費用的情況。

不久前，台南地檢署檢察官李駿逸，接獲民眾檢舉，指台南市流浪動物義工協會、台南市尊重動物生命協會、台南市關懷動物生命協會和台南市流浪動物愛護協會等動保團體，為增加收入，竟在103年間，利用人頭詐領補助費用。

李駿逸於是指揮台南警方暗中調查，並逐一訪查200多個領養人發現，有部分領養人未曾見過名下領養之犬貓，另有犬貓一經領出旋即轉送狗場，甚有放任走失、棄養、死亡等情，虛構領養犬貓有45隻，詐領金額9萬元。

檢警日前在台南市新化、永康、東、中西、安南、安平區等11個處所搜索後，隨即傳喚上述動保團體的負責人到案說明，檢方認為4動保團體負責人罪證明確，涉嫌詐欺罪，各諭令5萬元交保候傳。

(中時)