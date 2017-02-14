打造國家歷史風景區 交通部官員至鹿港現勘

我要評比

行政院投入60億元積極與彰化縣政府合作打造鹿港國家歷史風景區，上午交通部官員至鹿港聽取縣府簡報。（謝瓊雲攝）

交通部官員今日上午至鹿港聽取彰化縣府簡報，了解國家歷史風景區計畫內容與需求。（謝瓊雲攝）

交通部官員下午至鹿港轉運站預定地、鹿港天后宮等地進行現勘。（謝瓊雲攝）

交通部官員下午至鹿港轉運站預定地、鹿港天后宮等地進行現勘。（謝瓊雲攝）

交通部官員14日至鹿港，聽取縣府工務處與城觀處針對鹿港轉運站、天后宮徒步區動線、福興穀倉南門戶的停車場規劃，及聯外道路等工程簡報，下午並至現地勘查，希望打通更便捷的觀光交通動線，讓鹿港風華再現。

彰化縣政府向行政院爭取60億元建設經費，積極推動打造鹿港國家歷史風景區，交通部今天由路政司副司長張舜清帶隊，率公路總局、第二區養工處官員到鹿港，實地了解縣府規劃內容與需求。

一行人今天上午先在鹿港鎮公所聽取簡報，由張舜清與副縣長陳善報共同主持會議，工務處長林漢斌簡報「綠色交通」與「南門戶地下停車場」計畫，會中鹿港鎮長黃振彥和縣府都希望爭取推動輕軌，但因牽涉龐大經費，仍需評估。

林漢斌表示，包含縣道144線員大排路段拓寬改善工程、連結縣142線彰鹿路新建聯絡道、彰化縣大眾捷運系統整體路網評估、鹿港轉運站、與南門戶鹿港國中地下停車場新建計畫等等，共計9案欲爭取中央補助14億元總經費。

林漢斌說，每年到鹿港的遊客數高達600萬人，健全鹿港周邊交通，對未來發展國家歷史風景區相當重要，經統計有逾50%遊客自行開車到鹿港，也使市區交通打結，因此，建置停車場、公車站牌智慧化，透過CMS系統提供即時停車資訊等計畫都刻不容緩。

(中時)