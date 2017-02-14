陸擬修法 可拒絕外籍船隻通過領海
中國大陸計劃修訂海上交通安全法。根據今天公布的徵求意見稿，大陸有權拒絕可能損害海上交通安全或秩序的外籍船隻通過領海；若相關船隻在內水、領海違法，大陸可驅逐出境。
中新網報導，中國大陸國務院法制辦公室14日起就「中華人民共和國海上交通安全法（修訂草案徵求意見稿）」公開徵求意見。意見稿細化海洋權益維護制度，並完善海上搜救和事故調查制度。
這份意見稿根據聯合國海洋法公約（UNCLOS）及中國大陸有關領海、鄰接區（毗連區）、專屬經濟海域、大陸棚等的國內立法，增加外籍船隻進出領海管理、無害通過、緊追權、驅逐出境等方面的基本制度。
其中，意見稿規定，通過中國大陸領海的外籍船隻若可能損害海上交通安全或秩序，大陸海事管理機構有權拒絕相關船隻通過。
意見稿還規定，通過中國大陸領海的外籍潛水器應在海面航行，懸掛船旗國國旗，並向大陸海事管理機構報告。外籍船隻在中國大陸內水、領海航行、停泊、作業若違反陸方法規，大陸海事管理機構可驅逐出境。
在搜尋救助方面，意見稿確定海上人命救助無償且優先於環境和財產救助的基本原則。
意見稿吸取南韓「世越號」教訓，規定船隻遇險時，乘客有權獲知必要險情訊息，配合做好相關因應準備。棄船時，船長應指揮乘客、船員依序離船，搶救法定航行資料，且船長應最後離船。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。