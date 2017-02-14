台中春季旅展 苗縣休閒農業搶商機

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苗栗縣參加台中春季國際旅展，將主打在地優質休閒農業旅遊及觀光文創伴手禮，今天在縣府舉行造勢宣傳，希望在旅展中吸引人氣，行銷苗栗觀光農產。

台中春季國際旅遊大展17日起連續4天在台中市朝馬展覽館舉辦，苗栗縣將設「苗栗館」參展，全力行銷苗栗縣10大休閒農業區以及在地觀光及伴手禮、文創商品。

縣府舉行「跟著鄉味趣旅行 農遊貓裏買伴手」行前造勢宣傳活動，縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮妻子王慧珍、縣議員胡忠勇等人共同推薦苗栗農業觀光品牌，希望吸引各地遊客到苗栗旅遊。

徐耀昌指出，此次參展整合了縣內各休閒農業區與糕餅產業、文創商品等，主打休閒農業旅遊與產業伴手禮，希望透過旅展提供苗栗縣農業觀光旅遊資訊，吸引觀光商機。

縣府表示，旅展中，苗栗縣將呈現10大休區特色，展售優質伴手禮和文創商品，特別是農特產品均以在地食材製作，現場提供試吃，讓民眾吃得開心、買得安心，還有好康大放送，當日限量消費金額滿1000元，現場即可換取紅包，包包有獎。1060214

(中央社)