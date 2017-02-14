退役上校一家三口出遊遇死劫 大兒子悲痛
蝶戀花旅行團賞櫻團13日翻覆國道邊坡，釀成33死慘劇。死者中，上校退役的李傳海和妻子黎鳳儀、女兒李曉柔是一家三口一起出遊，未料竟在回程路途遇上死劫。未跟隨家人出遊的大兒子在靈堂外悲痛地說，「1家4口只剩我！」
63歲的李傳海與61歲的黎鳳儀育有1兒1女，這次3人命喪國道，大兒子在台北市立第二殯儀館靈堂外難掩悲痛說，父親約10年前從國防部政治作戰中心退伍，母親則是醫院護士退休，兩人常常相約出去玩，在家附近社區從事保全工作的妹妹這次把握難得休假，也陪兩老出遊，沒想到竟然遇到翻車意外。
黎鳳儀的妹妹也說，家中4姐妹感情相當深厚，雖然早已各自成家，每個月仍固定聚會。尤其黎鳳儀是家中大姐，很照顧3個妹妹以及1個弟弟；與姐夫李傳海結婚30多年，平時感情也相當好，2人不僅常參加一日遊旅行團，有時甚至每個月出遊2次。這次突傳出噩耗，黎的妹妹哭說，「來世還要相約再做姊妹！」
李傳海一家住在中山區劍潭里，當地里長畢無量表示，李傳海一家人住在社區20多年，全家人感情和樂融融，且對社區事務頗為熱衷，除了李曉柔在隔壁社區擔任管委會職員，黎鳳儀也會幫忙打掃環境。
畢無量說，過年期間李曉柔因為工作關係，沒辦法休太多天假，所以特別挑在13日安排休假，陪爸媽出遊，沒想到竟然碰上意外。因李傳海是軍人背景，除北市府的慰問金，退輔會也會協助喪家。
(中時)
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