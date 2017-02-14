國圖南部分館　確定落腳台南新營

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國家圖書館南部分館確定落腳台南新營，行政院長林全14日南下視察預定地。（萬于甄攝）

行政院宣布國家圖書館南部分館設在台南新營，行政院長林全（左二）14日南下視察預定地，並參與啟動儀式。（萬于甄攝）

台南新營確定設立國圖南部分館，新營鄉親也都相當期待。（萬于甄攝）

國家圖書館南部分館14日由行政院長林全宣布落腳台南新營，林全親自南下視察國圖南部分館預定地，並參與計畫啟動儀式，林全致詞時表示，希望用最快速度，看見國圖南部分館成效，將要求將建設期程從6年縮短至4年內，讓國圖南部分館成為值得台灣驕傲的圖書館。

國家圖書館南部分館在地方政府及各界積極爭取下，昨由行政院正式宣布落腳台南新營，國圖南部分館暨聯合典藏中心預定地，位於新營區文高11用地，面積約5.71公頃，原為新營壘球場，未來將規劃為全國圖書聯合倉儲中心與全國數位保存中心。

14日林全南下視察預定地時表示，國民閱讀風氣是社會進步的指標之一，更是文化累積、智慧形成及知識傳布的重要來源，希望全民可以培養良好的閱讀習慣，同時，期待國圖南館具有部分商業功能，能夠自主經營，如同高雄市立圖書館。

林全也指出，政府積極推動擴大公共支出，希望帶動台灣經濟成長，希望國圖南館以最快的速度興建，期程將要求從6年縮短為4年，能夠提前完工就不要拖延，不過，除了注重施工進度外，也要追求好的品質。

台南市長賴清德則說，縣市合併以來，台南積極推動書香城市，感謝院長林全上任8個月來，提供台南超過100億元的建設經費，國圖南部分館的設立，也是完成台南書香城市的最後一塊拼圖。國家重大建設落腳新營，鄉親也相當期待，紛紛前往參加計畫啟動儀式。

(中時)