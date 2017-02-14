張正傑辦親子音樂會 弦樂管樂大PK

大提琴演奏家張正傑（中）將在嘉義市舉辦售票親子音樂會。（呂妍庭攝）

大提琴演奏家張正傑示範卸下弦線怎麼表演。（呂妍庭攝）

大提琴演奏家張正傑應嘉義市文化局邀請，將在3月12日舉辦售票親子音樂會，集結國內9位知名演奏家鋼琴家沈玫伶、小提琴家林天吉、梁茜雯、中提琴家徐曉虹、長笛家游雅慧、豎笛家朱玫玲、小號家鄧詩屏、長號家宋光清一同攜手演出。

張正傑表示，這次演出是一場弦樂和管樂的大PK，演奏過程，弦樂器會一條一條卸下弦線，管樂器會一節一節變不見，透過較競過程，讓親子了解兩種截然不同的樂器，最後再讓民眾票選，哪一種樂器比較厲害，絕對熱鬧又有趣。

(中時)