慟！北市二殯悲傷現場 家屬難過無言
蝶戀花旅行社賞櫻團在國道翻車，事故罹難者靈堂設於台北市第二殯儀館懷源廳，昨天亡者親友除至事發現場超魂，也趕赴靈堂。消息來得令人錯愕，現場氣氛一片哀戚。
亡者劉崇基的親家、親家母昨天接到女兒電話後直奔二殯，他們受訪時難過地說，親家夫妻倆感情很好，接到消息實在非常錯愕，深感人生無常。
另外一對罹難夫婦黃永富、蕭麗香住在信義區永吉路，當地敦厚里長方聰杰說，兩人都已退休，住在公寓已3、40年，平時生活低調，大部分時間都幫住在附近的大兒子帶孩子，小兒子則在大陸工作。
方聰杰轉述黃家大兒子的說法，指爸媽平時就常參加蝶戀花旅行團到處玩，因此一看到新聞立刻撥電話想確認兩老平安，沒想到一直沒有回應，當時就有不祥預感。不過方聰杰也說，大兒子情緒還算平穩，不斷強調自己會堅強處理爸媽後事。
台北市中正區永功里長陳宏明表示，此次賞櫻團員歐娟如、古正仁都住在他里內，他和古先生大兒子聯絡時，對方情緒穩定，但仍透露爸爸的遺體「血肉模糊」，根本認不出來，還得再去驗DNA。
(中時)
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