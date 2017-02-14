遊覽車事故33死 2遺體無法確認身分
國道5號遊覽車車禍造成33死、11傷意外，士林地檢署下午14時50分，完成33具大體相驗，並發還遺體給家屬辦理後事，其中越南籍死者阮紅雲與台籍死者鐘智惠尚未經家屬確認，遺體尚未發還。
士林地檢署表示，遊覽車行經國道5號南向接國道3號，在交流道轉彎處翻覆，死者傷勢都集中在頭部、胸部，而遊覽車駕駛康育薫經解剖複驗，確定死因是肺挫傷，並抽取胃部內含物，化驗是否有服用藥物或酒精等物。
針對還原事發過程，檢方初判，瀏覽車四輪完好，並未有爆胎，地面上沒有煞車痕跡，僅有「偏移」時，柏油路上出現刮痕，懷疑有煞車失靈，檢方將交由專業單位評估，至於，遊覽車上的「大餅」行車紀錄，只能顯示時間、車速，無法顯示是否蛇行等其他資訊，而一般車輛常見的錄影紀錄器，遊覽車卻沒有安裝，檢方將調閱高速公路的監視畫面，還原事發前一刻，車輛是否有偏移車道或是任何異狀。
(中時)
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