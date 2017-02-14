閃炸！親製示愛影片後 李晨甜躺范冰冰懷裡睡

李晨親製示愛影片，回顧和范冰冰2年來的回憶。（圖／取材自李晨微博）

范冰冰曬男友躺她懷裡睡覺的畫面，恩愛指數爆表。（圖／取材自范冰冰微博）

大陸演員范冰冰和李晨自大方認愛後，感情越趨穩定，不時傳出兩人結婚消息，令粉絲相當期待他們趕快修成正果，今（14日）適逢西洋情人節，小倆口當然也不放過這放閃機會，恩愛指數爆表。

李晨今下午先是在微博分享示愛影片，內容由兩人合照、Q版插圖串成，雖只有短短15秒，卻散發滿滿甜蜜氛圍，配上一句：「我們的情人節這樣過」，讓人感受到低調樸實的幸福感。而范冰冰隨後也PO出男友在她腿上熟睡的照片，心疼對方連續幾天拍夜戲只睡了五小時，俏皮拍下合影道：「此刻，他睡著！我自拍！」兩人自然有愛的互動，炸出網友催婚，希望他們早日傳出好消息。

(中時電子報)