歐陽娜娜駁戀房祖名 差18歲「都可以生我了」
大提琴美少女歐陽娜娜回歸音樂界，今(14日)晚間將登上國家音樂廳，和鋼琴家江天霖舉行「相信愛」慈善音樂會，先前傳出戀上成龍之子房祖名，她稍早現身親自駁斥緋聞，表示對方只是她乾哥哥，且兩人相差18歲，娜娜笑喊：「那不是都可以生我了嗎？」
歐陽娜娜先前因受邀演出成龍新片，傳與房祖名來電成為「準龍媳」，對此房祖名已在第一時間否認，說是：「猴年最好笑的笑話」，娜娜母親傅娟聽聞也直呼：「大家都瘋了」，表示自己24小時在女兒身邊，娜娜工作滿檔，怎有可能談戀愛？
據《ETtoday東森新聞雲》報導，娜娜稍早出席音樂會彩排，表示房祖名跟身邊的江天霖一樣，都只是乾哥哥，她沒辦法接受跟哥哥交往，打趣說像亂倫、有點噁，最近新歡是37歲的孔劉，但對方對她來說年紀差距還是太大，並笑說大她18歲房祖名都可以生她，最後拉出前世情人當擋箭牌說：「還是我打給歐陽龍，問他同不同意？」
(中時電子報)
關鍵字：歐陽娜娜
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