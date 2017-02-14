謝淑薇臉書爆 與華航正式解約
謝淑薇西洋情人節14日上午才在個人臉書粉絲頁「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」放閃，寫道「情人節快樂，#中華航空上前往幸福的旅程」，謝淑薇下午又在臉書宣布，與中華航空正式解約。
我國網球女將謝淑薇在「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」臉書粉絲頁寫道，「本人因與網協、體育署對帳公佈明細違反條約秘密法，與中華航空於今日正式解除契約關係。感謝中華航空公司的包容，在我沒有經紀人的時候，對我照顧有加！」
謝淑薇也提到，中華航空為老父親拜託體育署給的贊助，不願父親在花甲之年還為她操勞，也不願家人牽扯進個人工作領域，「父親年事已高，該是好好享受自己的人生的時候，希望各位不要再叨擾老人家來找我，我寧願自己辛苦一點也不想再連累家人因我受累，感激不盡。」
(中時電子報)
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