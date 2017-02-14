貨車行進不慎打翻汽油釀火燒車 車輛付之一炬

婦人貨車付之一炬，讓她欲哭無淚。（黃力勉翻攝）

台東大學附近一處釋迦園農路，今天傍晚發生一起火燒車意外，一名婦人開車回家途中，車斗的汽油翻倒、車輛的高溫導致汽油引燃，婦人的貨車、割草機、鏈鋸，甚至連剛領的5000元現金、手機也都付之一炬，讓她欲哭無淚。

婦人表示，因為道路顛簸，汽油桶在倒車途中打翻，引擎高溫立即引燃火勢，當時原本想要搶救割草機及鏈鋸，不過卻也沾染汽油，最後只能眼睜睜看著車上的東西全部燒光，在消防車趕抵後才撲滅火勢，所幸人無大礙。

(中時)