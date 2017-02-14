情人節跟伴讀狗親近 潘文忠：我太太看到還得了

教育部長潘文忠跟屏科大伴讀狗EMMA相當投緣。（林志成攝）

今天是情人節，教育部長潘文忠沒有跟太太一起過，他到屏科大參訪，跟一隻名為EMMA的伴讀狗有緣，兩者很親近。潘文忠握著EMMA的手說，「這個畫面被我太看看到還得了」。

屏科大有「工作犬訓練中心」，潘文忠跟其中一隻母狗EMMA特別有緣，EMMA一直伸手給潘文忠握，潘文忠則說，「牠的手好溫暖」。他還笑說，EMMA是他的情人狗，但這個畫面不能讓太太知道，否則還得了。EMMA個性溫馴，是一隻伴讀狗，可以陪伴小朋友讀書。

(中時)