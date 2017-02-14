LINE大牌診療室 16日直播為愛解惑

通訊軟體LINE宣布，超級發電機鄭秀文與男神張孝全將光臨行動問答平台LINE Q「大牌診療室」，在2月16日20時於LINE Q官方帳號與粉絲團進行直播，親自解答網友提出的愛情問題。

LINE Q平台匯集各式各樣的問與答內容，其中兩性議題的討論最為熱門，因此團隊特別請到最新上檔的「合約男女」男女主角，透過直播與LINE Q網友面對面，討論愛情中因年紀、身高、財力、觀念等各式原因，所造成的距離問題。

此次LINE Q「大牌診療室」直播活動主題為「愛情好有距離」，由納豆、吳瑪麗主持，直播時間為2月16日20時至21時，將在LINE Q官方帳號與粉絲團雙平台直播。

LINE特別提醒，用戶可在雙平台提問，節目中主持人將進行有獎贈答，若在LINE Q官方帳號回覆問題，即可抽贈品。1060214

(中央社)