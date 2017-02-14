LINE大牌診療室 16日直播為愛解惑
通訊軟體LINE宣布，超級發電機鄭秀文與男神張孝全將光臨行動問答平台LINE Q「大牌診療室」，在2月16日20時於LINE Q官方帳號與粉絲團進行直播，親自解答網友提出的愛情問題。
LINE Q平台匯集各式各樣的問與答內容，其中兩性議題的討論最為熱門，因此團隊特別請到最新上檔的「合約男女」男女主角，透過直播與LINE Q網友面對面，討論愛情中因年紀、身高、財力、觀念等各式原因，所造成的距離問題。
此次LINE Q「大牌診療室」直播活動主題為「愛情好有距離」，由納豆、吳瑪麗主持，直播時間為2月16日20時至21時，將在LINE Q官方帳號與粉絲團雙平台直播。
LINE特別提醒，用戶可在雙平台提問，節目中主持人將進行有獎贈答，若在LINE Q官方帳號回覆問題，即可抽贈品。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。