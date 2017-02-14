H5N6高風險接觸者 先給預防性投藥

我要評比

H5N6禽流感威脅未解，疾管署今天表示，嘉義縣烏骨雞業者夫妻是高風險接觸者，目前雖無症狀，但給抗病毒藥劑預防性投藥，降低感染風險。

衛生福利部疾病管制署表示，目前全國衛生單位追蹤中的H5N6相關接觸者共99人，宜蘭縣74名、花蓮縣1名、台南縣16名、嘉義縣8人。99名相關接觸者都健康良好，無人在接觸H5N6陽性禽鳥後出現疑似症狀。

其中，嘉義縣烏骨雞業者夫妻在9日共同宰殺活禽時沒有任何防護，具高風險。這對夫妻雖於接觸後至今無症狀，但經疾管署防疫醫師及南區防疫指揮官評估給予抗病毒藥劑預防性投藥，以降低發病機率。

疾管署副署長羅一鈞表示，這是第一次給H5N6高風險接觸者預防性投藥，疾管署也在於2月13日主動聯繫日本厚生勞動省、韓國疾病控制中心交換最新資訊，確認與日、韓針對H5N6相關接觸者健康維護作法一致，確保國人健康安全。

此外，H7N9在中國大陸持續延燒，上週新增56例H7N9流感病例，多為浙江省、江蘇省及安徽省病例；另雲南省及北京市公布本季首例病例，其中北京市個案自河北省移入。

中國大陸本季自入秋（2016年10月1日）迄今累計365例H7N9流感病例，以江蘇省115例、浙江省65例、廣東省41例及安徽省39例為多；個案以50歲以上族群為主，多具禽類、活禽市場暴露史，推測疫情仍會持續一段時間。

根據中國大陸2017年1月31日公布資料，自2014年起累計17例H5N6病例，均為散發，分佈於廣東省、湖南省、雲南省等8個省分，多為重症，其中12例死亡，致死率70%；逾7成個案為20至49歲；逾8成具禽類或活禽市場暴露史。

疾管署表示，感染禽流感家禽，其呼吸道分泌物及排泄物都可能含有病毒，工作人員若不慎接觸，很可能透過呼吸道、眼、鼻及口腔黏膜等傳染途徑進入人體。

疾管署說，民眾勿走私、接觸及私宰禽鳥，尤其切勿撿拾禽鳥屍體，食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食，處理禽肉或蛋時應清洗乾淨，並落實洗手等個人衛生措施。1060214

(中央社)