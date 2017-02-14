港特首選舉提名期 2/14至3/1
香港行政長官（特首）選舉提名期今天展開，至3月1日結束，期間參選人須獲得150名以上選舉委員會委員提名，才能參選。
已公布參選特首的人包括前政務司司長林鄭月娥、前財政司司長曾俊華、前保安局局長葉劉淑儀、前法官胡國興和社會民主連線的立法會議員梁國雄。
梁國雄來自泛民主派，其餘4人被視為親政府的建制派。
在提名期過後，獲得足夠提名票的參選人將於3月26日參與特首選舉，由1200名選委會委員以1人1票選出，當選者須獲得過半數委員支持。
根據商業電台今天的統計，目前5名參選人，以林鄭月娥獲得的提名票最多。曾表態提名她參選的選委至少有400人，主要來自親北京的選委。
曾俊華目前約有26票，票源主要來自專業界別，包括醫學界、會計界和高等教育界的部分非建制派選委。
葉劉淑儀有14票；胡國興則有50票，主要來自泛民選委。
至於梁國雄，他參選的前提是首先舉行公民投票，在獲得3萬8000名市民簽名支持後才會參選，而他目前取得5000多人簽名支持。
香港特首選舉以來，泛民方面一直批評這是「小圈子」的不民主選舉，拒絕參與，但過去曾出現泛民人士參選的個案。
在本屆選舉中，泛民方面並沒有協調派人參選，但主流力量傾向提名曾俊華及胡國興參選，原因是兩人在建制派中較為開明。
但泛民的激進力量並不同意這種做法，部分人士推舉梁國雄參選，並把林鄭月娥和曾俊華等4人劃分為建制派代表，不予支持。
因此，梁國雄的參選僅獲得部分泛民力量支持，使泛民內部有少許分歧。
另外，由於親政府和北京的選委有近900人，他們將可決定當選者。1060214
(中央社)
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