遊覽車翻車案 初判司機死因肺挫傷
國道5號遊覽車翻車造成33人死亡，士林地檢署今天晚間指出，肇事司機康育薰經解剖，初步認定死因是肺挫傷，部分臟器採樣送交法醫所化驗。
檢方指出，今天完成33具遺體相驗程序，並將遺體及隨身衣物發還家屬，累計已發還28具遺體，其中包含司機康育薰，另外5名死者身分不明已採DNA送驗，最快明天比對完成，身分一經確定，即可將遺體發還家屬。
檢察官今天進行勘驗遊覽車及案發現場履勘，是否超速及煞車失靈？或是人為疏失？機械故障等？將洽請公路總局等單位評估中。
犯保協會士林分會則共計發放28名死者的家屬慰問金，每一名死者新台幣5000元，並啟動相關犯罪被害人保護機制。1060214
(中央社)
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